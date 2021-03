Options du sujet Imprimer le sujet

Un client pose un paquet de bonbon en forme de tube sur un tapis roulant d'un magasin. Le tube roule sans fin, sans approcher du caissier. On dirait qu'il n'apprécie pas.^^

Contribution le : Aujourd'hui 00:06:52