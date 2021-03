Options du sujet Imprimer le sujet

Cantine végétarienne - Broute - CANAL+



La petite dernière sur la polémique des repas sans viande dans les cantines scolaires.



- Monsieur ya du plastique dans mon poisson...

- Ouais bah au moins t'es sûr qu'il vient de la mer !

