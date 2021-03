Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1
Baston de lièvres en ville

Is lâchent rien !





Contribution le : Aujourd'hui 19:32:41

Staffie
Re: Baston de lièvres en ville

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1285 Karma: 1397 Ma fille à invité une amie à la maison pour qu'elle présente son lapin (mâle entier) au sien (mâle entier également).



Cela s'est terminé avec des gamines en pleurs, un lapin qui saignait et des poiles un peu partout ^^



Ils déconnent pas les lagomorphes.

Contribution le : Aujourd'hui 20:50:18