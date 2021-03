Aide collectivité pour vélo à assistance électrique

Je m'installe Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 491 Karma: 698





Je cherche quelqu'un qui a acheté un vélo à assistance électrique ou qui connait les démarches pour obtenir l'aide de l'État après l'achat d'un vélo à assistance électrique, vu que c'est compliqué. On doit d'abord passer par la collectivité, mais je ne trouve aucun article qui donne les précisions sur ce qui se passe après avoir contacté la mairie, juste "il faut contacter la mairie". Contacter quel service ? Il se passera quoi après ? On nous donnera un document à remplir je suppose et quel est ce document ? Bref, c'est le flou total.



De plus, j'avais lu que les conditions étaient que le vélo devait être à assistance électrique alors que sur le site de Darty on voit un vélo sans pédales qui pourtant pourrait bénéficier de cette aide ! C'est à n'y rien comprendre. Quelqu'un s'y connait un peu pour démêler un peu ce merdier ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:51:30