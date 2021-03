Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Les tortues peuvent grimper sur les murs 1 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9100 Karma: 8279

Ninja turtle. Watch video of baby turtle climbing wall Ninja style





Je ne savais pas qu'elles pouvaient faire ça !

Contribution le : Aujourd'hui 08:49:06