Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Une véritable épée de feu 2 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9104 Karma: 8281



こちら緑の炎刀、異質な炎が綺麗です。暗いためあまりショーで使うことはありませんが、個人的に好きな色です https://t.co/MvtWNietAe



Kiwamu Miyakubo fait quelques passes avec une épée en flammes.



Quelqu'un saurait pourquoi les flammes sont vertes ? J'ai lu un commentaire parlant d'acide borique, mais je n'en sais pas plus et considérant la toxicité de cet acide, j'ai des doutes. こちら緑の炎刀、異質な炎が綺麗です。暗いためあまりショーで使うことはありませんが、個人的に好きな色ですKiwamu Miyakubo fait quelques passes avec une épée en flammes.Quelqu'un saurait pourquoi les flammes sont vertes ? J'ai lu un commentaire parlant d'acide borique, mais je n'en sais pas plus et considérant la toxicité de cet acide, j'ai des doutes.

Contribution le : Aujourd'hui 09:23:00

FMJ65 Re: Une véritable épée de feu 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11150 Karma: 3404 très belle effet ! On dirait vraiment un jeu vidéo !

Contribution le : Aujourd'hui 10:10:21

Krogoth Re: Une véritable épée de feu 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3255 Karma: 1092 @Avaruus L'acide borique n'est pas tres toxique. Il faut l'inhaler, le manger ou etre en contact avec une concentration élevée. C'est souvent utilisé en pyrotechnie.

Contribution le : Aujourd'hui 10:23:22