Un homme essaie de manger du Surströmming

Je connaissais pas le truc mais de ce que j'ai lu, normalement, il faut sortir les harengs et les laver avant de les manger. Et ça se mange pas seul non plus, mais sur des toasts beurrés.



Les manger directement au sortir de la boite, même les suédois le font pas en principe.



Enfin ceci-dit, vu le procédé de fermentation, même lavé ça doit bien sentir quant même. Et puis savoir que c'est normal que la conserve soit bombée, brrr. Faut pas avoir peur du botulisme.

