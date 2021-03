Tacle assassin

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43627 Karma: 20061 Le violent tacle d'Otávio, joueur de Wolfsburg, sur Munas Dabbur lors d'un match de football contre Hoffenheim en Allemagne.





L'incroyable tacle de rageux signé Otavio !

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8160 Karma: 1687 2-1, 3-1, ça aurait changé quoi ?

A la limite tu tacles le pied pour faire tomber, mais de la à tacler en ciseaux c'est aussi pour casser les jambes à ce niveau..

