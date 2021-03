Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Charger sa Tesla depuis son appartement 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69609 Karma: 32092 Quand il n'y a pas de prise électrique sur le parking





Student Charges Tesla From Second Floor Apartment

Contribution le : Aujourd'hui 11:42:58

Kendaar Re: Charger sa Tesla depuis son appartement 0 #2

Je suis accro Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 1955 Karma: 1123 ça marche a condition qu'il n'y ait pas de malveillance ou d'autorités mais ouais bonne idée, je me suis deja souvent fait la réflexion pour chez moi si ça serait toléré de faire ça (mais le cable serait beaucoup plus court genre 2 metres)

Contribution le : Aujourd'hui 11:48:28