Crash en hélicoptère pendant une partie de chasse

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1287 Karma: 1398

@gazeleau Ils sont plus dans une optique de conquête que de rebellion.



Entre 1986 et 2016, la population estimée est passée de 2.4 à 6.9 millions dont 2.6 rien que pour le Texas. C'est un tel fléau qu'ils sont chassés par tous les moyens possible incluant hélicoptère, vision nocturne, tanérite (sic).



Et malheureusement, certain chasseurs qui ne visent que les gros trophées contribuent plus à la prolifération de l'espèce qu'à sa régulation sabotant les efforts des autres.

Contribution le : Aujourd'hui 16:10:06