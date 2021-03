Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une femme a perdu son masque + Un poussin n'a pas peur d'un coq 3 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69623 Karma: 32109 Dans une voiture, une femme a perdu son masque. Pouvez-vous l'aider à le retrouver ?





Helping Her Find Her Mask || ViralHog



Un poussin fait fuir un coq à Tra Vinh, Vietnam





Brave Chick Chases Rooster || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 16:27:02

Ubbos Re: Une femme a perdu son masque + Un poussin n'a pas peur d'un coq 0 #2

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 970 Karma: 676 Hum l'intérêt de porter le masque, surtout après avoir discuté en le cherchant me parait un peu inutile.



(Bon même sans discuter cela dit, je suis pas sûr de voir l'intérêt si tu voyages avec quelqu'un du même foyer).

Contribution le : Aujourd'hui 16:43:42

Kokosticot Re: Une femme a perdu son masque + Un poussin n'a pas peur d'un coq 0 #5

Je m'installe Inscrit: 10/06/2020 11:51 Post(s): 107 Karma: 52 Qui lui explique qu'un masque ne se porte pas comme ça? Une fois enlevé, on le jette - dans une poubelle, pas dans la rue. C'est un peu crade de le garder et de le réutiliser comme elle le fait.

Contribution le : Aujourd'hui 17:32:33