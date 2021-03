Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Miss Rigby, une chatte navigatrice 3 #1







https://www.facebook.com/252613304456/videos/195726518277244 Depuis sa naissance, la chatte Miss Rigby navigue à bord d'un voilier avec ses propriétaires australiens.



Wiliwilliam Re: Miss Rigby, une chatte navigatrice 0 #2

Elle a quand même une balise GPS.

ça fait pas très indépendant!



lsdYoYo Re: Miss Rigby, une chatte navigatrice 0 #3

A vite passer en article : 4 vidéos de chats à la suite...



Skwatek Re: Miss Rigby, une chatte navigatrice 1 #4

@lsdYoYo : Le cat à la suite !



Oh putain, chuis bon !



Oh putain, chuis bon !



Variel Re: Miss Rigby, une chatte navigatrice 0 #5

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13276 Karma: 4734 J'ai connu un chat de bateau, interdit de neumatique : cette andouille se cramponnait tellement qu'il crevait les boudins à chaque fois !

