Un chat assis sur un klaxon + Image d'une rue projetée au plafond

Un chat klaxonne en étant assis sur le volant d'un camion.





Cat Wakes Up Truck Stop by Sitting on Horn || ViralHog





L'image d'une rue est projetée au plafond d'une pièce à travers les œillets des rideaux d'une fenêtre.





Camera Obscura Effect Reflects Outside World onto Ceiling || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 20:52:07