Plusieurs voitures percutent un camion en doublant + Une voiture se retourne

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69629 Karma: 32117







Multiple Car Accident Results in No Injuries || ViralHog



Une voiture se retourne en roulant dans un fossé sur l'Île-du-Prince-Édouard au Canada





Driver Flips Car on Icy Road || ViralHog Plusieurs voitures percutent un camion en doublant à Lost Hills, CalifornieMultiple Car Accident Results in No Injuries || ViralHog YouTube Une voiture se retourne en roulant dans un fossé sur l'Île-du-Prince-Édouard au CanadaDriver Flips Car on Icy Road || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:06:41