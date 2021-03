Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Débarrasser les rues des scooters mal garés

En Inde, des employés escortés par la police ont reçu l'ordre de débarrasser une rue des scooters mal garés qui s'y trouvent, à l'aide d'un engin de chantier.

Une initiative qui va bizarrement être mal accueillie par la population locale.



Une initiative qui va bizarrement être mal accueillie par la population locale.



Ça aurait pu très mal finir... (Ça a peut-être mal fini hors-champ d'ailleurs...)





LeFreund Re: Débarrasser les rues des scooters mal garés

Où sont les nains au karcher lorsqu'on en a besoin? Hein? Quelle indignité!





















(c'est de l'humour je précise)

gazeleau Re: Débarrasser les rues des scooters mal garés

ça me fait horriblement penser aux engins anti-émeutes utilisés dans "soleil vert" ... sproootch ! :[]

