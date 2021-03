Un prêtre passe un morceau de rap par erreur à Burtonport (Irlande)

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4184 Karma: 10956







Never thought I'd hear rap music at Mass! Burtonport, Donegal

music by @BlackTheRipper





(n'est pas Daft Punk qui veut...)

