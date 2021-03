The House of Gaunt : Lord Voldemort origins (trailer)

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 13649 Karma: 7620



The House of Gaunt: Lord Voldemort Origins | Final Trailer | An unofficial fanfilm



Hop hop hop ! Pas d'emballement, il s'agit d'un fanfilm non officiel librement adapté etc... !

Mais bon au vu du trailer, ça présage une certaine qualité.

Et Cocorico, c'est l'oeuvre de français, avec en première ligne Joris Faucon Grimaud, et une équipe de 80 personnes aont travaillé pendant 3 ans sur ce projet, aidé par des campagnes de financement participatif.



Le projet doit se découper en 2 parties : ce premier volet décrira les origines de Lord Voldemort et de ses ancêtres et le deuxième s’axera sur son parcours pour être reconnu comme l’un des plus puissants sorciers.



Date de sortie officielle le 29 mai 2021.

Et certainement en diffusion gratuite (il était question qu'il en soit ainsi au commencement du projet).

