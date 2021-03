Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une personnage âgée provoque le face-plante d'un skater 2 #1

-Flo- Une personnage âgée provoque le face-plante d'un skater 2 #1









Tags: pot de fleurs bac à fleurs skate skateboard skateboarder plante Une personnage âgée provoque le face-plante du skater Jarne Verbruggen. Attention, jeu de mots.

-Flo- Re: Une personnage âgée provoque le face-plante d'un skater 2 #3

@Mitri : Oui j'étais étonné aussi de ne rien trouver car la vidéo date d'il y a un an (mars 2020).

Donc si c'est déjà passé, il faut pendre l'auteur sur la place publique pour ne pas avoir inclus au moins les mots "fleurs" et "skate" dans son post...

CrazyCow Re: Une personnage âgée provoque le face-plante d'un skater 0 #4

Il faut quand même être un peu fan de SM pour faire du skate dans de telles conditions

LeFreund Re: Une personnage âgée provoque le face-plante d'un skater 0 #6

Je suis sûr que c'est déjà passé, peut être même en article ou en tout cas koreusity

FMJ65 Re: Une personnage âgée provoque le face-plante d'un skater 0 #7

Alors peut-on vraiment qualifier cela de tentative de meurtre sachant que l'autre andouille à bonnet essayait visiblement de suicider sous une voiture ?.......

-Flo- Re: Une personnage âgée provoque le face-plante d'un skater 0 #8

@FMJ65 Il a une équipe avec lui qui bloque la circulation au moment où il effectue chaque tentative. (Je l'ai lu dans un post où il explique un peu ce qui s'est passé)

