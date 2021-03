Drone Bowling

Options du sujet Imprimer le sujet

Présentation assez chouette du bowling Bryant-Lake Bowl à Minneapolis grâce à un drone. La vidéo est réalisée par Jay Christensen de Présentation assez chouette du bowling Bryant-Lake Bowl à Minneapolis grâce à un drone. La vidéo est réalisée par Jay Christensen de jaybyrdfilms

Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4353 Karma: 2718 Super sympa, dommage qu'il ne puisse suivre les quilles et le retour de la boule à la fin mais c'est d'enfer!

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11192 Karma: 3414 Ce plan séquence de fou !!! Je sais pas si c'est monté mais en tout cas c'est super bien piloté et filmé.

Un peu long quand même.

