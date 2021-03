Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Une tortue en train de dormir 2 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9121 Karma: 8315

Source



Une tortue en plein sommeil se laisse porter dans le courant, près de coraux.



Sympa, première fois que je vois ça. Une tortue en plein sommeil se laisse porter dans le courant, près de coraux.Sympa, première fois que je vois ça.

Contribution le : Aujourd'hui 11:49:48