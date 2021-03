Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9121 Karma: 8315



Pub pour parler des chiens d'assistance accompagnant les personnes ayant vécu de forts traumatismes. J'aime bien la phrase finale :



We not only help people who cannot see

But also those who have seen too much



(Nous n'aidons pas seulement ceux qui ne peuvent pas voir

