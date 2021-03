Options du sujet Imprimer le sujet

Le tuerie de Portapique d'avril 2020

Je pense que beaucoup comme moi ont dû passer à côté de cette boucherie à cause du 1er confinement où la psychose du covi a absorbé toute l'attention médiatique.Le lieu (la campagne québécoise), le bilan du carnage (pas moins de 23 morts), sa durée (13h ...), les circonstances et l'incurie de la gendarmerie canadienne font froid dans le dos ....

Surzurois

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4070 Karma: 3602 J'arrive pas à prendre au sérieux l'accent québécois... c'est malheureux mais j'y arrive vraiment pas

