BBC1: Sengi vs Reptile

BBC One: Sengi vs. Reptile





BBC One: Sengi vs. Reptile Quand la BBC fait des documentaires animaliers et qu'elle s'adjoint la voix douce et captivante de l'inépuisable Sir David Attenborough (94 ans et toujours actif le bonhomme), c'est autre chose que des documentaires à séquences répétitives avec des musiques stressantes et des grosses voix dramatiques ne valant pas tripette et qui cherchent à impressionner.

Contribution le : Aujourd'hui 15:53:27