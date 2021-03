Un vieil homme n'a pas bien branché ses écouteurs dans le métro

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9129 Karma: 8325

Je ne comprends vraiment pas comment on peut regarder du porno dans un transport en commun. Même avec des écouteurs bien mis. Ça me dépasse.



Ça me rappelle la fois où j'avais cramé un type que se masturbait devant son ordi à la bibliothèque universitaire. C'est très très gênant.

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:36