Adr1enb Jeremy Nadeau - Le coiffeur

chelou ce coiffeur un peu



chelou ce coiffeur un peu https://t.co/Lyix7NGF6v

Aujourd'hui 17:53:10

Grobreaker Re: Jeremy Nadeau - Le coiffeur

Franchement ses courtes vidéos sont vraiment extra, je me suis tapé de bonnes barres x)

Aujourd'hui 18:13:25

Avaruus Re: Jeremy Nadeau - Le coiffeur

Ah purée, je connaissais pas, ça m'a bien fait marrer ! J'irai regarder les autres pour la peine.

Aujourd'hui 18:36:38