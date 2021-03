Une avocate découvre que l'accusé est au domicile de sa cliente lors d'une audience via Zoom

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12287 Karma: 5347

Moi ce qui me perturbe le plus dans la compréhension du truc, c'est la vitesse à laquelle sont intervenus les policiers.



La seule explication que je vois, c'est qu'elle avait déjà fait part de ses soupçons à l'agent présent dans la vidéoconférence via le chat du logiciel, et que celui-ci avait déjà demandé à une équipe de se rapprocher en attendant le "go" pour l'intervention.

Contribution le : Aujourd'hui 18:40:58