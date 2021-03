Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Effet catapulte 3 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9124 Karma: 8325

Source



Un chat surpris saute en arrière, sur les ressorts d'un lit. Effet cat-apulte garanti.



@-Flo-

Je m'inspire des plus grands même si mon jeu de mots est bien pâle face au tien.^^ Un chat surpris saute en arrière, sur les ressorts d'un lit. Effet cat-apulte garanti.Je m'inspire des plus grands même si mon jeu de mots est bien pâle face au tien.^^

Contribution le : Aujourd'hui 18:20:56

lsdYoYo Re: Effet catapulte 0 #2

Je m'installe Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 354 Karma: 500 Excellent. Mais... j'ai peur que si Koreus passe en article cette 4089737809ème vidéo de chat, ça fasse un peu trop.

Contribution le : Aujourd'hui 18:22:54