Gymnothorax funebris (Green Moray Eel)



À Belize, sur le site de Mexico Rocks, un plongeur fait la rencontre d'un congre vert (Gymnothorax funebris) très peu farouche et même inquisiteur. Il s'approche à plusieurs reprises de la caméra et semble vouloir faire partir ce gêneur de plongeur.

Contribution le : Aujourd'hui 19:03:12