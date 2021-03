Avez-vous déjà vu... un hérisson sans piques ?

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9138 Karma: 8329



UK: Meet Nelson, the hedgehog with no spikes



Maintenant, oui. Et c'est vraiment laid.



Et sinon, à quoi vous fait penser cette image ainsi que le thumbnail de la vidéo ?^^



UK: Meet Nelson, the hedgehog with no spikesMaintenant, oui. Et c'est vraiment laid.Et sinon, à quoi vous fait penser cette image ainsi que le thumbnail de la vidéo ?^^

Contribution le : Aujourd'hui 19:07:14