Les Oiseaux (1963) (sans les oiseaux)

... et sans Hitchcock non plus.





The Birds (1963) Without The Birds



Je ne sais pas si vous connaissez Alasdair Beckett-King, sa chaîne a un petit quelque chose qui change un peu de ce qu'on trouve ailleurs il varie les styles donc ne vous attendez pas à quelque chose de similaire à la vidéo précédentes (sauf l'humour).

Ce sont plus de courtes vidéos comme celle-ci:





Every Single Scandinavian Crime Drama

Contribution le : Hier 23:48:35