nicolsman11 Profession : Le dératiseur

Je m'installe Inscrit: 04/11/2013 21:21 Post(s): 321 Karma: 131 J'aime beaucoup les chaînes Youtube qui nous apprend quelques choses, après avoir vu pas mal de vidéos d'Etienne LGF concernant les hyménoptères, je suis tombé sur une chaîne d'un dératiseur très intéressant.



Il fait également des vidéos sur d'autres nuisibles comme punaises de lit, blattes/cafards, fourmis etc...



Je vous partage cette chaîne car je trouve qu'il donne de vrais bons conseils, de plus il a l'air sympathique



Ces vidéos m'ont également permis d'avoir un avis nouveau sur cette profession, avant je voyais les professionnels de ce milieu comme des arnaqueurs qui souhaitaient se faire de l'argent rapidement, depuis j'ai changé d'avis en positif



Quelques vidéos pour vous "incitez" a regarder



Quelle méthode, quel piège pour être le plus efficace??



Comment choisir un raticide ? (Devenez incollable !)



Tout savoir sur les cafards



Comment se débarrasser des cafards dans son appartement ?



Les points positifs de sa chaîne



- son amour pour son métier

- son expertise du terrain et de son expérience (il a env. 10 d'expérience), on voit le résultat en même temps que lui

- son esprit critique et libre sur les pièges et les différentes méthodes

Contribution le : Aujourd'hui 01:19:03



