LeCromwell Avaruus le nouveau Skwatek 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4806 Karma: 5340 Je voulais féliciter au nom de toute la communauté l’ami @Avaruus d’aller tenter de détrôner l’indéboulonnable @Skwatek qui domine outrageusement le top membre depuis des années que dis-je, des décennies...



Loin de moi l’idee de flood mais impossible d’y créer ce sujet dedans.



Des bisous et bonne fin de semaine à tous

Contribution le : Aujourd'hui 13:35:34

petrou Re: Avaruus le nouveau Skwatek 1 #2

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 13656 Karma: 7626 @LeCromwell : Je ne veux pas dire mais @Avaruus n'est que 3ème.

@LeFreund est mieux placé !

Contribution le : Aujourd'hui 13:42:23

SonyDian Re: Avaruus le nouveau Skwatek 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4357 Karma: 2720 LeCromwell tu essaye de créer une émulsion ? stimuler tout le monde?



Je viens de voir que j'avais quelque point et que j'étais dans le top je ne sais même pas comment j'ai obtenue ça

Contribution le : Aujourd'hui 14:21:52

