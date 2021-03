Mamie chanceuse

Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus



Une mamie tronçonne un arbre qui se détache d'un coup et lui passe juste au-dessus de la tête. Jour de chance. Une mamie tronçonne un arbre qui se détache d'un coup et lui passe juste au-dessus de la tête. Jour de chance.

dioux

Je suis accro Inscrit: 24/05/2010 18:39 Post(s): 536 Karma: 346 Elle se fait décapsuler la tronche de peu.

alfosynchro

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8587 Karma: 3783 J'ai déjà vu cette vidéo. J'ai pas trouvé, mais il me semble que c'était tout de même sur Koreus.

chbenz

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 4066 Karma: 4512 Encore raté pour l'héritage...

