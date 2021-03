Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Traverser un carrefour à toute blinde 2 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9152 Karma: 8349

Source



Une voiture poursuivie par des policiers traverse un carrefour très très vite, tellement qu'elle fait un petit saut. C'est presque un miracle que le conducteur se soit planté tout seul. Une voiture poursuivie par des policiers traverse un carrefour très très vite, tellement qu'elle fait un petit saut. C'est presque un miracle que le conducteur se soit planté tout seul.

Contribution le : Aujourd'hui 17:14:47