Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Avoir des pouces (quasi) opposables aux pieds 1 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9154 Karma: 8349

Source

Contribution le : Aujourd'hui 17:20:59

alfosynchro Re: Avoir des pouces (quasi) opposables aux pieds 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8588 Karma: 3783 C'est quand-même bien fait, la nature !

Capable de faire des exceptions, mais cohérentes et fonctionnelles !

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:55