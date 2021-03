Encore un skieur poursuivi par un ours

Options du sujet Imprimer le sujet

C’est peut-être le même skieur que celui qui est passé en article en janvier ? Ou le même ours ?



Cette fois du point de vue du skieur :

C'est peut-être le même skieur que celui qui est passé en article en janvier ? Ou le même ours ? https://www.koreus.com/video/ours-poursuit-skieur.html

En tout cas d'après les commentaires c'est aussi en Roumanie (enfin en tout cas il parlerait en roumain), et le skieur chercherait à l'éloigner des autres skieurs.

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6587 Karma: 2795 Ils vont mettre le des panneaux indicatif avec dessus un skieur se faisant coursé par un ours derrière bientôt.

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5708 Karma: 1848 C’est la première foi que je vois un ours amateur de sports d’hiver, il est sensé hiberner ce con .

