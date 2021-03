Le Front de Libération des Poubelles en action

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12293 Karma: 5369

Une poubelle appartenant au Front de Libération des Poubelles participe à une action coup de poing : elle menace les voitures tout en libérant les autres poubelles qu’elle croise sur son chemin, pour les rallier à sa cause.



La révolution est en marche, et rien ne pourra plus l’arrêter.







Tags : poubelle roule pente

Contribution le : Aujourd'hui 22:01:10