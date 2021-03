Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus S'entraîner au foot sur un tapis roulant 1 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9164 Karma: 8359

Source



Un papa entraîne son fils à faire des dribbles sur un tapis roulant. L'enfant finit la série avec une magnifique passe à son père. Un papa entraîne son fils à faire des dribbles sur un tapis roulant. L'enfant finit la série avec une magnifique passe à son père.

Contribution le : Aujourd'hui 07:49:42