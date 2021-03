Un chien très malin

Options du sujet Imprimer le sujet

Un maître interdit à son chien (Golden Retriever ?) de manger une friandise avant de s'en aller, mais le chien la mange quand même. Il va ensuite en chercher une deuxième dans le paquet et la repose sur la table, à la place de l'autre. Le maître revient, le félicite et lui donne la deuxième à manger.



