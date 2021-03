Une femme se fait retirer une bille Airsoft du front

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12296 Karma: 5377





Quand c'était au tour de mon équipe de passer sur cette activité, on a croisé une autre équipe qui en revenait, et j'ai vu le PDG grimacer avec une manche de son t-shirt relevé, et un énorme bleu sur le bras (de la taille d'une balle de tennis, à peu près).



J'étais déjà un peu moins amusé...



Mais une fois arrivés sur le lieu de l'activité, on enfile nos combis, on nous explique les règles, et on nous file les armes. Ok, l'excitation remonte un peu, j'ai hâte que ça commence !



Je tire un coup contre un arbre pour voir à quoi ça ressemble, et là j'entends le bruit de la détonation, je ressens la puissance de l'arme, puis j'entends le bruit de l'impact sur le tronc d'arbre, et je ne trouve plus ça marrant du tout. J'ai absolument AUCUNE envie que ce truc arrive à mon corps, surtout en repensant au bras du PDG.



Donc dès que le mec a sifflé le début de la partie, j'ai plongé dans des ronces (la combi était épaisse), et je suis resté planqué là jusqu'à la fin, en tirant sur tout ce qui s'approchait vaguement, sans chercher à comprendre si c'était un mec de mon équipe ou de la leur. Rien à foutre. C'était leur vie ou la mienne.



Donc voilà, merci pour le teambuilding, c'était très instructif. Ça m'a appris qu'une équipe c'était de la merde, et que la seule chose qui compte c'est de penser à sa gueule.



Contribution le : Aujourd'hui 14:29:26