Une femme désinfecte l'air dans la rue

Après avoir croisé un homme dans une rue, une femme continue de marcher en désinfectant l'air devant elle avec un pulvérisateur.





'Seen it All Now': Glasgow Man Surprised by Extra COVID-Cautious Pedestrian

Contribution le : Aujourd'hui 14:26:06