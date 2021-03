Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Problème de tyrolienne 3 #1

Problème de tyrolienne :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:28

JCM77 Re: Problème de tyrolienne

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 839 Karma: 881 Le gars ne pèse pas non plus 200 kg. Faudrait revoir la tension du câble avant de se marrer comme une baleine.



Mais sinon c'est marrant quand même

Contribution le : Aujourd'hui 18:12:16

Variel Re: Problème de tyrolienne

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13313 Karma: 4747 Où est le problème ?

Oh là là, comme c'est tragique.

Contribution le : Aujourd'hui 18:13:59