Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une femme perturbée jette un chiot sur un homme 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12300 Karma: 5389



Le vide de son regard est assez impressionnant !







L’homme est reparti avec le chiot qui s’était réfugié entre ses jambes, et l’a adopté.



Une femme visiblement perturbée (par une drogue et/ou par des problèmes mentaux ?) empêche un homme de regagner sa voiture. Elle finit par lui jeter dessus le pauvre chiot qu’elle tenait dans ses bras.Le vide de son regard est assez impressionnant !L’homme est reparti avec le chiot qui s’était réfugié entre ses jambes, et l’a adopté.

Contribution le : Aujourd'hui 21:41:41