Le robot spot de Boston Dynamics avec un accessoire monté dessus :

YOU WON’T BELIEVE WHAT SPOT DOES WITH A GUN



L’entreprise Boston Dynamics condamne fermement les artistes qui ont fait ça car cela ne colle pas avec l'image gentil de ce robot (qui peut devenir tueur dans le futur).



Un article en anglais à ce sujet



Je parie 100 points de karma que cette vidéo ne passera pas en article

Contribution le : Aujourd'hui 15:59:26