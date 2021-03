Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4221 Karma: 11058

Et que tu dépasse un véhicule sur une route enneigée :

Vous navigateur est trop vieux



Et que tu as vraiment faim :

Vous navigateur est trop vieux

(qui enferme ses chats dans une pièce pour faire une vidéo sur internet?!)

Contribution le : Aujourd'hui 17:42:14