Avaruus Un ballon de foot explose #1

Inscrit: 10/02/2018 18:13

Un ballon de foot est transformé en chalumeau et finit par exploser. Un ballon de foot est transformé en chalumeau et finit par exploser.

Variel Re: Un ballon de foot explose #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 13348 Karma: 4764 Et oui, quand la pression diminue, l'air entre et forme un mélange tonnant…

gazeleau Re: Un ballon de foot explose #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3383 Karma: 2769 L'eau ne convient pas à tous les incendies.

StupidOwl Re: Un ballon de foot explose #4

Je viens d'arriver Inscrit: 08/11/2019 18:20 Post(s): 15 Variel Je crois qu'ils ont carrément forcé le retour de flamme en ouvrant le robinet... Des génies L'effet chalumeau est sympa cela dit Je crois qu'ils ont carrément forcé le retour de flamme en ouvrant le robinet... Des géniesL'effet chalumeau est sympa cela dit

