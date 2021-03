Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Comment éloigner un rat sur pattes? #1

Pardon mais je n'apprécie pas trop cette race de chiens. Dans la vidéo ci-dessous, un chien aime mordre dans pas mal de choses sauf du fenouil :

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:47

Variel Re: Comment éloigner un rat sur pattes? #2

Je me demande pourquoi je préfère les chats ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:22:17