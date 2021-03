Technologie holographique !

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 641 Karma: 250

En 2019 (ouai je suis à la pointe de l'actualité!) au centre de recherche InteractLab de l'université du Sussex, des chercheurs ont mis au point un hologramme à partir d'une bille de polystyrène, d'ultra-son et de LED.



A volumetric display for visual, tactile and audio presentation using acoustic trapping



Star Wars dans nos salons !

Contribution le : 12/03 17:53:50