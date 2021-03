Options du sujet Imprimer le sujet

Un militaire nous montre ses gros muscles en faisant des séries d'exercices physiques assez difficiles. J'ai trouvé les tractions à l'horizontale assez dingues personnellement. Un militaire nous montre ses gros muscles en faisant des séries d'exercices physiques assez difficiles. J'ai trouvé les tractions à l'horizontale assez dingues personnellement.

Contribution le : Aujourd'hui 17:55:23