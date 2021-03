Extrait du dernier épisode de South Park (South ParQ)

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4226 Karma: 11068 Après avoir fait un épisode spécial sur la pandémie de Coronavirus, les créateurs de South Park se sont attaqués aux vaccins et autres joyeusetés du moment dans cet épisode spécial de 45 minutes diffusé mercredi soir.

Voici un court extrait en anglais non sous-titré (spoiler alert!) :

Contribution le : Aujourd'hui 19:13:47

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4226 Karma: 11068 Mitri pas la moindre idée, désolé



